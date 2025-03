Von Martina Scherf

„Hi, I’m Jacob, and welcome to Café Blá, our friendly little corner of Munich.“ So stellt sich der neue Inhaber des Cafés in der Münchner Lilienthalstraße vor. Vor einem Jahr hat er es übernommen. Seine Vorgängerin war Isländerin – Blá heißt in ihrer Landessprache Blau. Der Brite behielt den Namen einfach, er kommt ja auch von einer Insel. Das blaue Café in der Au ist einer dieser Orte, in dem sich die junge internationale Community in München wohlfühlt.