Kaviar, Kalbsbries, Wachtel und Wagyu: Zutaten, die in Münchens gehobener Gastronomie zuverlässig – man will fast sagen, vorhersehbar – auf jeder Menükarte landen. Spannend wird es aber dann, wenn sich die Küche etwas Aufregenderes dazu einfallen lässt als die immergleiche Trüffelsoße.

Haben Sie zum Beispiel schon mal Kaviar auf Erdmandelpudding gegessen? Kalbsbries als Fingerfood? Rooibos zur Wachtel oder Wagyu mit Chakalaka-Soße? Auf solch waghalsige Geschmacksexperimente, die einen manchmal überfordern, dafür aber keine Sekunde langweilen, kann man sich aktuell in Käfers neuem Gourmetrestaurant The Cloud in der BMW-Welt einlassen.

Küchenchef Jens Madsen und sein junges Team legen hier seit Juni einen mutigen Neustart hin. Zehn Jahre lang wurde das Esszimmer unter Bobby Bräuer vom Guide Michelin mit zwei Sternen ausgezeichnet, bis Bräuer vor rund einem Jahr seinem damaligen Souschef Madsen die Küchenleitung übertrug. Danach wurde das Restaurant umgebaut und Madsen ging auf Reisen, um sich auf die Suche nach einer eigenen kulinarischen Identität zu machen.

Die versucht nun der 31-Jährige in ein saisonal wechselndes Menü zu übersetzen, dem er immer für die Dauer von etwa einem Jahr die Aromen einer bestimmten Region zugrunde legt. Für den Auftakt hat er sich für Südostafrika entschieden – ein Heimspiel für den gebürtigen Tansanier.

Noch am Aufzug wird man vom Küchenchef persönlich begrüßt und im Vorzimmer mit Bar in die Geschmackswelt des bevorstehenden Menüs eingeführt. Bei einem Aperitif riecht man an Sandelholz und schwarzem Kardamom und staunt über die Frucht des Affenbrotbaums. Erst dann geht es hinein ins eigentliche Restaurant, ein offener, blau beleuchteter Raum mit einer wolkenförmigen Lichtinstallation an der Decke und einer steinernen Anrichte in der Mitte. Hier am „Monolithen“ entstehen unter Einsatz von Stickstoff, Eismaschine und Pinzette die ersten und letzten Gänge des Abends – was man sich jederzeit aus der Nähe anschauen dürfe, informiert man uns beim Rundgang.

Überhaupt gibt sich die Belegschaft nahbar und entspannt. Vom Monolithen führt der Service zu Tisch und stellt das Menü vor. Man wählt zwischen sechs und acht Gängen sowie optional zwischen einer Getränkebegleitung mit und ohne Alkohol. Wir entscheiden uns für das Acht-Gänge-Menü (290 Euro pro Person) mit alkoholfreier Begleitung (140 Euro p.P.), die sich als ebenso bunt und kreativ herausstellt wie Madsens Küche.

Mit der Pinzette wird am Dessert gebastelt – und die Gäste dürfen zugucken. (Foto: Robert Haas)

Die Wildquitte im ersten Glas passt gut zum Auftakt aus gebratener Garnele, Kürbis, Tamarinde und einem klaren Rinder-Sud. Jeder Gang wird mit viel Detailwissen und Begeisterung präsentiert; als hätte das gesamte Team eine Fortbildung zur afrikanischen Küche absolviert und wollte nun all sein Wissen an die Gäste weitergeben, etwa in Form von gedruckten Infokarten zu jedem Gericht. Einen Abend zum Abschalten und Berieseln-Lassen sollte man also nicht erwarten.

Geschmacklich will sich dieser erste Teller nicht recht entscheiden zwischen Fisch, Fleisch, nussig und würzig und hinterlässt ein verschwommenes Gesamtbild auf der Zunge. Auch das Lachsforellen-Sashimi im zweiten Gang, gebettet auf dreierlei Bohnen, Kokosschaum und Grapefruit, bleibt nicht lange im Gedächtnis und wird vom sehr sauren Zitronen-Limetten-Koridal mit Dill-Schaum übertüncht.

Beim Kalbsspieß danach trifft ostafrikanisches Streetfood auf Fine Dining: Das saftige Fleischspießchen wird mit Zucchini, Jalapeño, Lardo und einem kleinen gebackenen Kalbsbries in Vollkorn-Fladenbrot („Chapati“) eingeschlagen und mit der Hand gegessen. Dazu gibt es einen Drink aus Kokosmilch und grüner Paprika – ein geniales Duo, das Madsens Vision von ostafrikanischer Aromatik aus hiesigen Zutaten auf den Punkt bringt.

Den freundlichen Raum dominiert die Cloud-Installation über der steinernen Theke, auf der angerichtet wird. (Foto: Robert Haas)

Dem Stör mit zweierlei Fisch-Soße und Schweinebauch hätte etwas weniger Safran gutgetan, und auch bei der Wachtel mit Trüffel, Chicorée, Blumenkohl, Jus, Lauchöl und Rooibos-Schaum arbeiten sich im Mund zu viele Geschmäcker aneinander ab. Das Gebräu zur Wachtel aus Oolong-Tee, Buchweizen und Haselnussöl ist außerdem zu bitter geraten und beim Rooibos-Drink, der den Hauptgang begleitet und geschmacklich eigentlich überzeugt hätte, gerinnt leider die Mandelmilch im Tomatenwasser mit Zitrone und Rauchsalz.

Der Hauptgang selbst ist wiederum ein Volltreffer: Kurz gegrilltes Wagyu-Rind in einer kräftigen Kalbs-Jus, dazu eine gefüllte Paprika voll Grillaromen und fruchtiger Chakalaka-Soße und als Beilage Emmer mit einer wärmenden Gewürzmischung aus Kardamom, Zimt, Nelken und Pfeffer. Es ist einer der stärksten Gänge des Menüs, gerade weil er im Vergleich zu anderen mit weniger Komponenten auskommt.

Die „fruchtige Gurke“ mit ungesüßter Passionsfrucht hätte man im Menü besser als „saure Gurke“ deklariert; und auch optisch macht dieser Teller einen wirren Eindruck, sobald sich der Stickstoff-Nebel von den weißen Schokoladenklumpen verzogen hat. Dagegen ist das süße Dessert mit dunkler Schokolade, Sauerkirsche, Ziegenmilchjoghurt, Sandelholz und Madagaskar-Pfeffer ein meisterliches Spiel aus Frische und Wärme. Ein herrlich kräftiger, letzter Drink aus Kirsche, geröstetem Zimt und Mandelmilch rundet das Dessert stimmig ab.

Insgesamt müssen Kopf und Bauch bei diesem Menü viel verarbeiten. Trotzdem lohnt sich ein Besuch, wenn man ihn nicht bloß als Mahlzeit, sondern als immersives Erlebnis begreift. Jens Madsen könnte seine Handschrift freilich noch klarer ausarbeiten, aber er zeigt schon jetzt, dass er Fine Dining neu denkt und sich etwas traut. Außerdem stehen er und sein Team noch ganz am Anfang ihrer Reise. Wo es im Frühjahr wohl als Nächstes hingeht? Man munkelt, nach Südamerika; und womöglich auch zur Michelin-Verleihung.

The Cloud in der BMW-Welt, Am Olympiapark 1, Öffnungszeiten: Dienstag bis Samstag, 19–o Uhr, Telefon, Telefon, 089 358 99 18 15, E-Mail: finedining@feinkost-kaefer.de