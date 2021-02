Das internationale Theaterfestival "Democracy 2.0" findet unter dem Namen "The Chorus Project" im Live-Stream aus dem Schwere Reiter statt. Die Kooperation des Pathos mit dem Upstart Theatre London, der Birmingham Youth, dem MKC Skopje und dem Theater am Lend in Graz widmet sich dabei in verschiedenen Formaten den Fragen, die die "Orestie" nach Aischylos für archaische und moderne Gesellschaften aufwirft. Von Mittwoch, 17., bis Samstag, 20. Februar, gibt es Lectures, Talks und digitale Performances zur Verbindung der Orestie und der Demokratie als Gesellschaftsform und der Frage, wer darin wie zu Wort kommt.