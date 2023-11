Von Franz Kotteder

Das Herbstwetter erinnert mich an eine hübsche Postkarte, die ich mal in Edinburgh gekauft habe. Sie war zweigeteilt und zeigte links ein Schaf unter einer Wolke, aus der es herausregnete, und auf der anderen Seite ein Schaf unter einer Wolke, aus der es herausregnete. Über den beiden Bildern stand links: "Winter in Scotland" und rechts: "Summer in Scotland". Das ist sicher übertrieben, aber es erklärt ein bisschen, warum die Schotten so eine Leidenschaft dafür entwickelt haben, ihren wärmenden Whisky immer noch weiter zu verfeinern, bis hin zum Single Malt.