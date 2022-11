Weihnachtliche Glitzerstimmung: Das Hotel The Charles hat Glashütten aufgestellt in denen man dinieren kann.

Ein Luxushotel lädt in die Hütte ein, und in der Masi Bar gibt es ein besonderes Menü.

Von Franz Kotteder

Man hält es kaum für möglich, aber es gab jetzt tatsächlich fast drei Jahre lang keinen Christkindlmarkt. Im vergangenen Jahr hatte die Stadt auf dem Marienplatz einen angetäuscht, die Buden waren schon aufgebaut - und im letzten Moment musste er dann doch noch abgesagt werden. In diesem Jahr aber sieht's gut aus, und weil der Bedarf offenbar groß ist, gibt es zu Glühwein mit Bockwurst auch diverse Luxusvarianten. Das Fünf-Sterne-Hotel The Charles beim Hauptbahnhof etwa hat ein Cosy Winter Village aufgebaut, auf der hoteleigenen Terrasse, mit vier gläsernen Hütten, die nur auf den ersten Blick aussehen wie Gewächshäuser. Drinnen findet man Tische und Stühle sowie allerlei Deko für ein gepflegtes, weihnachtliches Dinner. Das gibt es in drei Gängen: ein umfangreiches Vorspeisenbrettl, wie man es vom Oktoberfest kennt, danach ein Käsefondue nach Schweizer Art und hinterdrein dann noch Kaiserschmarrn mit schöner, karamelliger Kruste. Ganz schön üppig! Hungrig verlässt man die cosy Winterhütte jedenfalls nicht. Wer's ein bisschen schlanker mag, der kann sich auch draußen an den Stehtischen zur Feuerzangenbowle oder einfach nur auf einen Glühwein mit gebrannten Mandeln versammeln (Cosy Winter Village, Sophia's im The Charles Hotel, Sophienstraße 28, täglich bis 30. Dezember 17.30-21 Uhr, Hüttenzauber: 69 Euro, Feuerzangenbowle: 29 Euro, Reservierung unter Telefon 54 45 55 12 00 oder über www.roccofortehotels.com/de/hotels-and-resorts/the-charles-hotel).

Menü mit Wein

Schwere Rotweine passen auch gut zur Weihnachtszeit, insofern liegt die Masi Weinbar ganz richtig mit ihrem Verkostungsabend am kommenden Donnerstag. Zum Amarone Urban Style gibt es neben drei verschiedenen Amarone-Weinen typische Veroneser Gerichte, in denen der Wein eine Zutat ist. Durch den Abend führt Alessandra Boscaini aus der Winzerfamilie, die das berühmte Weingut Masi in Venetien führt. Amarone-Weine erhalten ihren vergleichsweise hohen Alkoholgehalt, weil die Trauben mindestens 100 Tage trocknen dürfen, bevor sie gekeltert werden. Das ergibt schwere Rotweine von großer Aromafülle. Bei der Degustation gibt es einen Campofiorin, einen Costasera und einen Recioto Angelorum zu Antipasti von Wurst und Käse mit eingelegtem Gemüse und Weingelée, einen Risotto mit Wein und Käse sowie ein Millefeuille mit Vanille-Chantilly (Amarone Urban Style, Donnerstag, 24. November, 19 Uhr, Masi Wine Bar & Restaurant, Maximilianstraße 40, Menü mit Verkostung: 65 Euro, Reservierung unter 23032565, www.masiwinebar-munich.de).