„The Black Keys“ beweisen mit einem wunderbar vielschichtigen Konzert im ausverkauften Zenith, dass sie weit mehr sind als eine reine Bluesrock-Retro-Gruppe.

Nein, aus Dan Auerbach wird gewiss kein großer Entertainer mehr. Zwischen „Schön, euch zu sehen!“, „Danke fürs Vorbeikommen, bis zum nächsten Mal!“ sowie der Bitte nach erneutem Applaus für den tollen Support-Act Robert Finley passte bei diesem Meister der Bühnenfloskel eigentlich nur noch eine brav absolvierte Vorstellung seiner Backing-Band.