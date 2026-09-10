Nein, aus Dan Auerbach wird gewiss kein großer Entertainer mehr. Zwischen „Schön, euch zu sehen!“, „Danke fürs Vorbeikommen, bis zum nächsten Mal!“ sowie der Bitte nach erneutem Applaus für den tollen Support-Act Robert Finley passte bei diesem Meister der Bühnenfloskel eigentlich nur noch eine brav absolvierte Vorstellung seiner Backing-Band.
Konzert im ZenithThe Black Keys spielen sich in München durch die Rockgeschichte
Lesezeit: 2 Min.
„The Black Keys“ beweisen mit einem wunderbar vielschichtigen Konzert im ausverkauften Zenith, dass sie weit mehr sind als eine reine Bluesrock-Retro-Gruppe.
Kritik von Martin Pfnür
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