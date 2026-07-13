Die Musik ist gut gealtert. Sie transportiert sogar noch einen Hauch der Aufbruchsstimmung von einst. Denn als sich der Schlagzeuger Dave King und der Bassist Reid Anderson Ende der Achtziger mit dem Pianisten Ethan Iverson zusammenfanden, war nicht nur die große Politik, sondern auch die kleine Jazzwelt in Bewegung. Man stritt sich über Roots, Tradition und für junge weiße Musiker konnte es ein Experiment sein, das „Afro“ vor dem Amerikanischen auch einmal wegzulassen, ohne damit gleich eine Wertung zu verbinden.