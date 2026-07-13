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„The Bad Plus“ in der UnterfahrtDer Abschied der Avantgarde-Rock-Jazzer

Lesezeit: 2 Min.

Auf der Bühne der Unterfahrt sah man eine perfekt eingespielte Band: „The Bad Plus“.
Auf der Bühne der Unterfahrt sah man eine perfekt eingespielte Band: „The Bad Plus“. Ralf Dombrowski

„The Bad Plus“ aus Minneapolis brachten einst Rock-Kraft und Jazz zusammen. Jetzt soll Schluss sein. So war ihr letztes Konzert in München.

Kritik von Ralf Dombrowski

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Die Musik ist gut gealtert. Sie transportiert sogar noch einen Hauch der Aufbruchsstimmung von einst. Denn als sich der Schlagzeuger Dave King und der Bassist Reid Anderson Ende der Achtziger mit dem Pianisten Ethan Iverson zusammenfanden, war nicht nur die große Politik, sondern auch die kleine Jazzwelt in Bewegung. Man stritt sich über Roots, Tradition und für junge weiße Musiker konnte es ein Experiment sein, das „Afro“ vor dem Amerikanischen auch einmal wegzulassen, ohne damit gleich eine Wertung zu verbinden.

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SZ PlusVon Bernhard Blöchl

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