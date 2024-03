Von Martin Pfnür

Als der Vorhang fällt, gibt er ein Bühnenbild frei, das offenbar direkt vom Dreh der letzten "Friends"-Folge ins Zenith gekarrt wurde. Harmonisch vereint mit den Instrumenten stehen da etwa ein Bücherregal, eine Couch, ein hübsch gedrechselter Tisch und ein alter Vintage-Röhrenfernseher mit einem Strauß Narzissen darauf. Als dann The 1975 durch die Tür treten, knipsen sie erst mal in aller Ruhe die Nachttischlampen an - man will es zu Hause ja schon auch gemütlich haben.