Ein 39-jähriger Münchner ist am frühen Samstagmorgen um 5.30 Uhr auf der Thalkirchner Straße aus ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Dabei prallte er laut Polizeibericht mit seinem Fahrzeug gegen eine Reihe dort geparkter Autos und demolierte fünf davon. Er wurde bei dem Unfall nicht verletzt, an den Fahrzeugen entstand ein Schaden von mehreren zehntausend Euro. Die Feuerwehr war zur Abbindung von ausgelaufenen Flüssigkeiten vor Ort. Was die Unfallursache angeht, so hat die Münchner Verkehrspolizei weitere Ermittlungen aufgenommen.