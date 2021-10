Am Samstagabend wurde ein 14-Jähriger Opfer eines Raubdelikts. Laut Polizei befand sich der Teenager mit Bekannten beim Feiern im Bereich der Thalkirchner Brücke, als sich ihm vier bis fünf Personen näherten. Diese forderten ihn dazu auf, sein Handy auszuhändigen. Der 14-Jährige verneinte und steckte sein Handy in seine Bauchtasche.

Daraufhin schlugen Personen aus der Gruppe mit Fäusten in den Bauch und in das Gesicht des Opfers und nahmen ihm seine Tasche weg, in der sich neben dem Mobiltelefon auch ein kleiner Bargeldbetrag befand. Anschließend flüchteten die Täter. Die Bekannten des 14-Jährigen bemerkten die Tat nicht, da er sich zuvor von seiner Gruppe abgesondert hatte. Als er zur Gruppe zurückkehrte, erzählte der 14-Jährige vom Vorfall, daraufhin wurde die Polizei verständigt. Diese konnte in der Nähe der Thalkirchner Brücke zwei Tatverdächtige, einen 14-Jährigen und eine 18-Jährige, fassen und anzeigen. Die Polizei fahndet nun nach den anderen Tatverdächtigen, die dunkle Trainingsjacken getragen haben sollen.