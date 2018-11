29. November 2018, 22:07 Uhr Thalkirchen Christbaumschmücken mit der Hebebühne

Eine etwa elf Meter große Tanne steht auf dem Thalkirchner Platz. Bis jetzt sieht sie noch wenig weihnachtlich aus, das soll sich aber am Samstag, 1. Dezember, ändern. Der Maibaumverein Thalkirchen lädt von 11 Uhr an zum Schmücken des Christbaumes ein. Rote und golden Kugeln können Jung und Alt am Maibaumstand erwerben und diese mit einer Hebebühne selbst aufhängen.