Die Feuerwehr musste am Samstag mehrere umgestürzte Bäume aus dem Auer Mühlbach in Thalkirchen holen, die eine Gefahr für Schwimmer waren. Zwei Frauen und eine Gruppe Kinder, die im Bach badeten, hätten Schwierigkeiten gehabt, wieder aus dem Wasser zu kommen, das sich wegen der Bäume aufgestaut hatte, teilte die Feuerwehr am Sonntag mit.