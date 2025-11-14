Zum Hauptinhalt springen

ZivilgerichtWer bezahlt, wenn die Jacke mit neuen Flecken aus der Reinigung kommt?

Lesezeit: 1 Min.

Verschiedenste Kleidungsstücke werden in Textilreinigungen gesäubert – doch nicht immer klappt das (Symbolbild).
Verschiedenste Kleidungsstücke werden in Textilreinigungen gesäubert – doch nicht immer klappt das (Symbolbild). (Foto: Catherina Hess)
  • Ein Münchner verklagt eine Textilreinigung, weil seine 1200 Euro teure Daunenjacke nach der Reinigung große schmutzige Flecken hatte.
  • Ein Sachverständiger stellte fest, dass die Flecken durch einen Materialfehler der Lederbesätze entstanden und nicht durch fehlerhafte Reinigung.
  • Das Amtsgericht München wies die Klage ab, da die Textilreinigung ordnungsgemäß nach Herstellervorgaben gearbeitet hatte.
Von der Redaktion überprüft

Dieser Text wurde mit der Unterstützung einer generativen künstlichen Intelligenz erstellt. Lesen Sie mehr über unseren Umgang mit KI.

Fanden Sie diese Zusammenfassung hilfreich?
Mehr Feedback geben

Als ein Münchner seine 1200 Euro teure Daunenjacke abholt, ist sie an manchen Stellen verfärbt und lässt sich nicht mehr säubern. Er verklagt die Firma.

Von Andreas Salch

Der Preis, den ein Münchner für seine Daunenjacke mit Lederbesätzen bezahlte, war stattlich. Das Material, aus dem das 1200 Euro teure Stück bestand, war jedoch mangelhaft. Zu sehen war das zunächst einmal nicht. Vielmehr offenbarte sich dies erst, nachdem der Mann seine Jacke in eine Textilreinigung gegeben hatte. Als er sie wieder abholte, hatte sie große Flecken, die, wie die Textilreinigung ihm mitteilte, leider nicht mehr entfernt werden könnten.

Mit diesem Hinweis gab sich der Münchner allerdings nicht zufrieden. Er forderte von der Reinigung, ihm seine Jacke in Höhe des Neuwerts zu ersetzen. Doch das Unternehmen ebenso wie dessen Versicherung weigerten sich. Der Mann reichte deshalb Klage vor einem Zivilgericht am Amtsgericht München ein.

Die Reinigung seiner Jacke sei „mangelhaft“ gewesen, behauptete er. Die Flecken seien entweder bei der Reinigung oder bei der Trocknung entstanden. Doch der Vertreter der Textilreinigung verwies vor Gericht darauf, dass seine Mandantin die Daunenjacke genau nach den Vorgaben auf dem Reinigungsetikett gereinigt habe. Diese lauteten: „Nicht waschen, nicht bleichen, kein Wäschetrockner, bügeln und finishen bei 100 Grad, keine chemische Reinigung im Lösemittel.“ Die Flecken, die der Kläger monierte, so die Reinigung, seien dadurch entstanden, dass sich Farbstoff von den Lederbesätzen gelöst habe. Dieser sei daraufhin in den Oberstoff des Polyesters gelangt und dort getrocknet. Ursache hierfür sei eine unzureichende Farbechtheit der Lederbesätze gewesen, stellte die Reinigung klar.

Um sicherzugehen, beauftragte der zuständige Richter einen Sachverständigen. Dieser stellte nach eingehender Untersuchung in seinem Gutachten fest: „Eine fehlerhafte Reinigungs- oder sonstige Behandlung der Jacke durch die Beklagte liegt nicht vor.“ Die Daunenjacke sei „ordnungsgemäß nach den Empfehlungen des Herstellers gereinigt“ worden. Die entstandenen Flecken beruhten nicht auf einer unfachmännisch ausgeführten Reinigung, sondern auf einem latenten Materialfehler des Lederbesatzes, von dem beim Trocknen Farbbestandteile in den Jackenstoff übergegangen seien.

Da das Gericht die Angaben des Sachverständigen als „in sich schlüssig und logisch nachvollziehbar“ wertete, wies es die Klage gegen die Textilreinigung ab. Das Urteil des Amtsgerichts (Az. 172 C 17342/22) ist rechtskräftig.

© SZ - Rechte am Artikel können Sie hier erwerben.
Zur SZ-Startseite

Prozess
:Der äußerst ungewöhnliche Immobiliendeal der Hirmers

Die bekannte Münchner Familie kaufte in Salzburg ein nur  60 Quadratmeter großes Grundstück – für 750 000 Euro. Warum der überteuerte Preis bezahlt wurde und worüber die Geschwister sich jetzt vor Gericht streiten.

SZ PlusVon Sebastian Krass

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Gutscheine:

Zur SZ-Startseite