Von Sabine Leucht

Eigentlich kann sich niemand auf Unwissenheit berufen. Die wahnwitzige Reiseroute der Jeans vom Baumwollfeld in Kasachstan bis zur Mülldeponie in Afrika gilt in sämtlichen Schulen längst als Paradebeispiel zur Veranschaulichung globaler Warenketten. Und sie wird auch in "Fast Fashion" noch einmal rekapituliert, Sabine Karbs neuem Tanztheaterstück für Jugendliche, das heute im HochX Premiere hat.