Von Sabine Reithmaier, Dachau

Eine an fünf Stellen qualmende Steinplatte. Männer in farbenfrohen Gewändern umrunden sie, murmeln heilige Sprüche und heben immer wieder beschwörend die Hände zum Himmel, versenken unter lauten Gesängen ein in Goldfolie gewickeltes menschliches Knöchlein in einer Vertiefung der Platte. Wer jetzt auf ein Schamanen-Ritual tippt, liegt falsch. Norbert Göttler beschreibt in seinem neuen satirischen Roman "Teufelharts Seelenwaage" nur eine katholische Altarweihe. Doch nicht nur die Kirche bekommt ihr Fett ab, sondern die bösen Spitzen des Schriftstellers und Bezirksheimatpflegers zielen auch auf den Kunstmarkt, insbesondere auf Kunstkritiker und -fälscher.

Detailansicht öffnen Schriftsteller Norbert Göttler bei einer Lesung in Dachau. (Foto: Toni Heigl)

Norbert Göttler, Jahrgang 1959, hat schon eine ganze Reihe von Büchern geschrieben, Kurzgeschichten ebenso wie Gedichte und Theaterstücke, dazu eine stattliche Zahl an Sachbüchern. Doch Satire in Romanform erprobt er hier zum ersten Mal. Zweifellos ist ihm ein ziemlich unterhaltsames Buch gelungen. Angesiedelt ist die Geschichte Ende der Sechzigerjahre in der Provinz. Felix Teufelhart ist ein erfolgloser, aber experimentierfreudiger Ingenieur und Erfinder. Er handelt mit Landmaschinen, Kunstdünger, Büchern - eigentlich mit allem, was ihm in die Hände fällt. Im Dorf Michelskirchen ist er zudem als Mesner und Totengräber tätig. Den neuen Pfarrer, Pius Nonnenmacher, kennt er aus der gemeinsamen Jugendzeit im bischöflichen Knabenseminar.

Der Bischof hat den Geistlichen ins Dorf geschickt, um zu ergründen, was in der Pfarrgemeinde falsch läuft. Doch der interessiert sich mehr für Kunst und Antiquitäten als für die Seelen seiner Gemeinde. Teufelharts diverse Marotten findet er ziemlich nervig, egal ob es sich um dessen benzinsparendes Autofahren im Leerlauf handelt, den Nachbau berühmter Bauwerke mit Legosteinen oder das Buchstabe-für-Buchstabe-Durcharbeiten von Meyers-Enzyklopädie. Die ständigen Sticheleien und Reibereien der beiden sind amüsant zu lesen genauso wie die Beschreibung der Dorfhonoratioren, die sich gegenseitig misstrauisch beobachten - vor allem beim Schafkopfn. Jeder hat irgendein Geheimnis, auch der Bürgermeister. Als plötzlich in der Kirche die Figur des Heiligen Michaels mit der Seelenwaage verschwindet, ist die Aufregung groß.

Im zweiten Teil des Buchs steigert sich das Erzähltempo. Das liegt vermutlich auch daran, dass sich die Helden in der Stadt wiederfinden, inmitten von Demonstrationen und Kommunen, und dort ihre diversen Auseinandersetzungen fortführen. Es handelt sich um das Jahr 1968, entsprechend unruhig ist die Lage. Freilich rutscht die Satire hier stellenweise ins Klischeehafte ab, überzeichnet Kunstmarkt und Kritiker allzu sehr und bedient Vorurteile. Hier reichen komplett sinnentleerte Kritiken schon aus, um den Marktwert eines Künstlers zu steigern. Echt schade, dass das in Wirklichkeit nicht so einfach klappt.

Norbert Göttler: Teufelharts Seelenwaage. Satirischer Roman. Allitera Verlag, Preis: 12.90 Euro