5. August 2018, 18:57 Uhr Testbetrieb Ersatzverkehr zum Satellitengebäude

Flughafen-U-Bahn fährt zeitweise ohne Passagiere

Eigentlich heißt das Ding ja "People Mover" - gemeint ist das fahrerlose Personen-Transportsystem, das das Terminal 2 des Münchner Flughafens mit dem Satellitengebäude verbindet. Doch viele Passagiere reden eher von der Flughafen-U-Bahn, obwohl sie nicht auf Schienen, sondern auf Rädern rollt. Von diesem Montag an bis mindestens 6. September steht die Bahn während der Woche meist nicht zur Verfügung. Denn: Zwischen Montag, 12 Uhr, und Donnerstag, 12 Uhr, finden jeweils Tests statt. Um künftig mehr Passagiere transportieren zu können, sollen nicht mehr zwei Züge eingesetzt werden, sondern drei. Dazu müssen die Züge auf Weichen ihre Spur wechseln können, also auf einem "Gleis" hin zum Satellitenterminal, auf dem anderen zurück zum Hauptgebäude. Bisher pendeln die zwei Züge nur starr auf ihrer Spur hin und her.

Für die geplante Umstellung ist nach Angaben des Flughafens ein intensiver Testbetrieb erforderlich. Während dieser Zeit werden die Passagiere mit Shuttlebussen vom und zum Satellitengebäude befördert. Das bringt einen Nachteil mit sich: Der Weg der Fluggäste zum Abflug-Gate verlängert sich durch den Ersatzverkehr um bis zu 20 Minuten. Diese Zeit sollten Reisende, die von den Terminal-Bereichen K oder L aus abfliegen, einkalkulieren und früher zum Flughafen kommen.