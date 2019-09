"Das Oktoberfestattentat wäre einen parlamentarischen Untersuchungsausschuss wert": Ulrich Chaussy, Hauptredner bei der Gedenkveranstaltung vor dem Denkmal am Haupteingang der Wiesn, ging am Donnerstag hart ins Gericht mit der offiziellen Aufarbeitung des rechtsradikalen Terroranschlags vom 26. September 1980.

"Die erneuten Ermittlungen über das Oktoberfestattentat sind noch nicht eingestellt, aber falls es dazu kommt, bitte ich die Bürgerschaft und den Landtag um eine aufmerksame Überprüfung!"

Chaussy, langjähriger Journalist für den Bayerischen Rundfunk und Autor, der die Geschichte des Attentats von Anfang an hartnäckig verfolgte und immer wieder aufrollte, ging in seiner Rede vor allem auf die geradezu skandalöse Aufarbeitung des Anschlags durch Politik und Ermittlungsbehörden ein. Wichtige Zeugen wurden nicht gehört oder ihre Aussagen als falsch oder wichtigtuerisch eingestuft, Beweismittel verschwanden auf mysteriöse Art und Weise. Sogar eine abgetrennte Hand, die keinem der 13 Todesopfer oder einem der 211 Verletzten zugeordnet werden konnte, ging in den Asservatenkammern anscheinend verloren.

Sehr viele merkwürdige Zufälle, die es den Behörden und der Politik lange Zeit erlaubten, von einem Einzeltäter auszugehen. Gundolf Köhler hieß das 13. Todesopfer des blutigsten Anschlags der deutschen Nachkriegsgeschichte. Angeblich ein frustrierter Sonderling, der bei den Frauen nicht ankam - laut Polizei Grund genug, eine komplizierte Bombe zu basteln und sie am 26. September 1980 um 22.19 Uhr am belebten Haupteingang zum Oktoberfest zu zünden. Der enge Kontakt zur rechtsextremen Wehrsportgruppe Hoffmann? Bedeutungslos. Er musste ja bedeutungslos sein, schließlich befand sich Franz Josef Strauß (CSU), der bayerische Ministerpräsident, in der Endphase des Bundestagswahlkampfes. Strauß war Kanzlerkandidat und hatte die Wehrsportgruppe immer verharmlost, während der damalige Bundesinnenminister Gerhart Baum (FDP) sie umgehend verboten hatte, sobald sie über Bayerns Grenzen hinaus aktiv wurde und in seinen Zuständigkeitsbereich fiel.

An diese und zahlreiche andere Merkwürdigkeiten erinnerte Chaussy. Auch daran, dass aus dem Brausebad am Haupteingang inzwischen "eine Bierkneipe statt ein Gedenkort für das Attentat geworden ist". Zuvor hatte Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) bei seinem Grußwort, sichtlich bewegt, vor den Überlebenden des Attentats der DGB-Jugend gedankt, die auch zum 39. Jahrestag wieder zur Gedenkstunde und Kranzniederlegung geladen hatte. Bis zum 40. Jahrestag wolle die Stadt das Denkmal erweitern und auch das Informationsangebot wesentlich ausbauen, "das ist mir auch ein großes persönliches Anliegen".

An die 200 Münchner waren zur Gedenkstunde gekommen, so viele wie lange nicht. Unter ihnen die gesamte Stadtspitze und viele Politiker aus dem Stadtrat und dem Landtag sowie Charlotte Knobloch, die Vorsitzende der Israelitischen Kultusgemeinde Münchens und Ehrenbürgerin. Die DGB-Jugendsekretärin Magdalena Siebert forderte ebenso wie Chaussy dazu auf, die Ermittlungen fortzuführen: "Dieser Prozess darf nicht ergebnislos eingestellt werden."