Wer sich in den Wald begibt, kommt als ein anderer oder eine andere wieder heraus, lautet seit jeher eine Märchenregel. Diese Erfahrung macht auch die Heldin in der wunderbar aberwitzigen Erzählung vom Bayerischen Rotkäppchen , dem neuen Hörspielprojekt von Heinz-Josef Braun und Stefan Murr: Die bricht zu ihrer Oma in den Wald auf, weil dort das kaputte Dach von deren Häuschen repariert werden muss. Und das, obwohl der Jäger Alarm schlägt, weil der böse Wolf sein Unwesen treibt. Wie immer haben Murr und Braun dem vertrauten Märchen-Personal originelle eigene Figuren hinzugefügt – in diesem Fall sind es die beiden Ratten Brezel und Brötchen, der Wachhund Barbarossa und eine eloquente Wespe. Ihre Premierenlesung am 1. Dezember um 11 Uhr im Mathäser Filmpalast verspricht wieder ein großer Spaß zu werden.

Was wäre Weihnachten ohne den Kleinen Lord? Nur gut, dass die Geschichte in schöner saisonaler Zuverlässigkeit im Fernsehen läuft – etwa am 20. Dezember um 20.15 Uhr und am 26. Dezember um 14.20 Uhr im Ersten. Aber auch im Münchner Theater für Kinder ist sie zu sehen, dort kehrt die Geschichte um den kleinen Cedric, der das Herz seines gestrengen Opas erweicht, ab 22. November um 15 Uhr als Wiederaufnahme-Premiere ins Haus zurück.

Im Traumland kämpft Marie gegen den Mäusekönig - der hat dort Prinzessin Pirlipat verzaubert. (Foto: Münchner Theater für Kinder)

Auch ein anderer Weihnachtsklassiker, Nussknacker und Mäusekönig nach E.T.A. Hoffmanns Erzählung, hatte dort vor Kurzem Premiere: In der realen Welt dauert es zwar noch ein wenig, bis die Geschenke ausgepackt werden dürfen, aber auf der Theaterbühne konnte das junge Publikum schon jetzt miterleben, wie Marie und ihr Bruder Fritz am Weihnachtsabend einen Nussknacker und ein Zuckerbäckerhaus geschenkt bekommen. Als Marie abends einschläft, findet sie sich auf einmal im Reich der Prinzessin Pirlipat und des Mäusekönigs wieder – das auf märchenhafte Weise (durch ein tolles Bühnenbild) dem kleinen Zuckerbäckerhaus ähnelt. Und schon stürzt sich Marie beherzt ins Abenteuer, als der Mäusekönig ihre Freundin in ein hässliches Monster verwandelt (nächster Termin 24. November um 10 Uhr).

Erst einmal verschnaufen: Hänsel (Susanne Heinzmann, li. )und Gretel (Laura Faig) haben sich im Wald verirrt. (Foto: Paula Domínguez/Concierto München)

Ähnlich wie Lebkuchen sind auch Hänsel und Gretel nicht aus der (Vor-)Weihnachtszeit wegzudenken – in dem Grimmschen Märchen sind die leckeren Kuchen auch der Grund, warum die armen Geschwister tief im Wald in die Fänge der Knusperhexe geraten – wo sich ihr Schicksal, siehe eingangs erwähnte Faustregel, endgültig zum Guten wandelt. Das Kammerorchester Concierto München unter der Leitung von Carlos Domínguez-Nieto präsentiert Gretel und Hänsel gemeinsam mit dem Puzzletheater München als Oper für die ganze Familie mit der Musik von Engelbert Humperdinck (17. November, 11 und 14 Uhr, im Gasteig HP8).