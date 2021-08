Der Ende Juli fristlos gekündigte Geschäftsführer der Spaten-Franziskaner-Löwenbräu-Brauerei, Bernhard Klier, geht nun gerichtlich gegen seinen ehemaligen Arbeitgeber, den internationalen Braukonzern Anheuser Busch Inbev, vor. Die Münchner Traditionsbrauereien Spaten, Franziskaner und Löwenbräu gehören seit 2003 zur belgisch-brasilianischen AB Inbev-Gruppe, die zugleich der größte Braukonzern der Welt ist.

Bereits am 7. September soll ein erster Gütetermin vor dem Münchner Arbeitsgericht stattfinden. Laut Bildzeitung soll es dabei um einen siebenstelligen Betrag gehen, AB Inbev wirft Klier nach Angaben der Boulvevardzeitung "ein gravierendes zwischenmenschliches Fehlverhalten" vor. Der Sprecher der Brauereigruppe, Fried-Heye Allers, verweist darauf, dass man zu laufenden Verfahren keine Stellung nehme. Auch Kliers Anwalt Christoph Albrecht hält sich bedeckt: "Wir wollen uns zur Sache derzeit nicht äußern." Er betont aber, dass es in Güteverhandlungen "in 85 Prozent der Fällen zu einer Einigung kommt".