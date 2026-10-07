Klar, sie hat sich in ihrem dritten Solo-Programm so richtig reingehängt in Sachen Bühnenbild (Nebelmaschine!), Veranstaltungstechnik (Scheinwerfer!) und Theatereffekten wie Donnerschlag und dem unverwechselbaren Geräusch, wenn die Maus aus der Sendung mit der Maus mit den Wimpern klimpert. Sogar drei verschiedene Abendkleider kommen zum Einsatz, eines fast bombastischer als das andere.