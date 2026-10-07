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Teresa Reichls „Grober Unfug“Ein epochal großartiges Kabarettprogramm

Lesezeit: 1 Min.

Teresa Reichl gelingt die so fulminante wie berührende Inszenierung eines Lebensgefühls.
Teresa Reichl gelingt die so fulminante wie berührende Inszenierung eines Lebensgefühls.
Foto: Lolografie

Teresa Reichls drittes Solo-Programm „Grober Unfug“ lässt losprusten und innehalten – und das mit Themen wie Depression und ADHS.

Kritik von Thomas Becker

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Klar, sie hat sich in ihrem dritten Solo-Programm so richtig reingehängt in Sachen Bühnenbild (Nebelmaschine!), Veranstaltungstechnik (Scheinwerfer!) und Theatereffekten wie Donnerschlag und dem unverwechselbaren Geräusch, wenn die Maus aus der Sendung mit der Maus mit den Wimpern klimpert. Sogar drei verschiedene Abendkleider kommen zum Einsatz, eines fast bombastischer als das andere.

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