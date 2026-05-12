Wie in einem verrückten Karussell schraubt sich das Ende seiner Erlösung zu. Die einzelnen Motive von Mahlers erster Symphonie tauchen noch mal auf. Das ins Moll gezogene Bruder-Jakob-Motiv, die böhmische Blasmusik, der Fortissimo-Sturm. Der Sog darunter in den Bässen ist ein pessimistisches dunkles Unding, darüber aber kann Schönheit in verschiedenster Ausprägung existieren. Dass dieses grandiose kompositorische Zusammenführen von etwas, das eigentlich gar nicht zusammenpasst, hier so aufgeht, ist besonders hier bei Teodor Currentzis, der wegen seiner Nähe zu Russland nicht unumstritten ist, mit seinem Utopia-Orchester in der Isarphilharmonie.