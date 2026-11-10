Der Dirigent Teodor Currentzis ist wegen seiner Russland-Nähe umstritten. Aber wenn er mit seinem Utopia-Orchester auftritt, entfacht er einen Wahnsinn auf dem Podium, dem man nur schwer entkommen kann.

Sich bisweilen hart an der Grenze zur unhinterfragten Selbstverherrlichung in den Mittelpunkt zu stellen, das haben manche Popstars, Autokraten – und Teodor Currentzis gemein. Der wegen der seiner Russland-Nähe auch nie ganz unproblematisch gesehene Dirigent tritt mit seinem Utopia-Orchester mittlerweile regelmäßig zwei Mal im Jahr in München auf. Diesmal setzen sie mit dem herausragenden Geiger Daniel Lozakovich in der Isarphilharmonie einen ausgesprochenen Wahnsinn aufs Podium. Mitreißend wie ein Rockkonzert, präzise wie ein Uhrwerk.