Von kommendem Montag an heißt es auf dem Mittleren Ring: runter vom Gas. Am 3. Juni setzt die Stadt auf der Landshuter Allee Tempo 30 um. Die Geschwindigkeitsbegrenzung wird zunächst für ein Jahr als Verkehrsversuch eingeführt. Sie gilt zwischen der Abfahrtsrampe zur Arnulfstraße (Höhe Aufzug zum S-Bahnhof Donnersbergerbrücke) im Süden und dem Toni-Merkens-Weg/der Parkharfe Olympiapark im Norden in beiden Fahrtrichtungen.