Der Wirbel von Farben und Linien ist so intensiv, dass einem beim Betrachten der Fotos schwindelig werden könnte. Was recht gut zum Gegenstand des Abgelichteten passt. Denn für seine Bildserie sucht der Münchner Fotokünstler Temel Nal immer wieder besondere Momente – und das seit 2009. Nal sieht dort weniger die unschönen Dinge, sondern vor allem „Lebensfreude, Ausgelassenheit und Freudentrunkenheit“. Das Resultat: abstrakte, farbintensive, dynamische Fotos, die nur durch Kameratechnik, nicht am Computer entstehen. Wer sich von dem Farbstrudel Temel Nals mitreißen lassen möchte, hat dazu Gelegenheit in seiner gerade eröffneten Pop-up-Ausstellung „Oktoberfest“ im VS, dem Interim der Villa Stuck unweit der Wiesn.