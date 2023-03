Gut 50 Bücherschränke gibt es in München. Und manche sehen auf den ersten Blick ungewöhnlich aus.

Von Pauline Graf

Eine Telefonzelle? Aber mit ganz schön vielen Telefonbüchern Besser tauschen als wegwerfen - das finden immer mehr Münchnerinnen und Münchner. Inzwischen gibt es in der Stadt längst nicht nur ungewöhnliche Schränke für gebrauchte Bücher. Die originellsten Tauschstationen im Überblick. (SZ Plus)

Was kommt in die Paketposthalle? Über mehrere Monate hinweg sollen Ideen gesammelt werden, wie das Gebäude mit dem gewaltigen Bogendach an der Friedenheimer Brücke genutzt werden soll. Im Gespräch ist unter anderem eine "Multifunktionsarena".

Vorarbeiten für die U9 beginnen Noch ist nicht klar, ob die Stadt München sich das milliardenschwere Bauprojekt leisten kann. Doch mit der Vermessung der geplanten Route ist nun begonnen worden. Dort, wo einmal ein zweiter Wiesn-Bahnhof sein könnte.

Die Rückkehr der Schrankenwärter Wegen veralteter Technik müssen in Sauerlach Streckenposten bis auf weiteres mehrere Bahnübergänge sichern. Das hat Auswirkungen auf das gesamte Münchner S-Bahnnetz. (SZ Plus)

Erzbischof Marx verliert Platz im Kardinalsrat von Papst Franziskus Der Münchner hatte dem engen Beratergremium seit dessen Einführung angehört. Nun hat der Papst ihn nicht mehr für eine weitere Amtszeit nominiert.

Münchner rast mit Tempo 157 durch die Stadt Verkehrspolizisten stoppen den Raser, der mit einem Firmenwagen unterwegs ist, und verhängen 1600 Euro Bußgeld.

Gleicher Lohn für gleiche Arbeit - bei BMW jetzt Realität Beim Münchner Autohersteller werden Männer und Frauen nun gleich bezahlt. Auch das Fair Pay Innovation Lab würdigt die Anstrengungen des Unternehmens. Damit schließt BMW die branchenübliche hohe Lohnlücke.

In Fröttmaning lässt sich's gut parken Der Auto Club Europa testet Park-and-Ride-Parkplätze in ganz Deutschland. Bei der Auftaktveranstaltung schneidet die Anlage im Münchner Norden "exzellent" ab.

