Die Telefonseelsorge der Erzdiözese München und Freising ist auch über die Weihnachtstage und um den Jahreswechsel durchgehend erreichbar. Das teilte die Pressestelle des Erzbistums am Mittwoch mit. Ehrenamtliche und hauptamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter böten rund um die Uhr Kontaktmöglichkeiten per Telefon, per E-Mail und in Form von Chat-Beratung an. Der Leiter der Telefonseelsorge, Alexander Fischhold, rechnet in diesem zweiten Corona-Winter mit einer "schwierigen Weihnachtszeit für viele Menschen". Die Pandemie verstärke die Probleme und mache viele noch verletzlicher. Betroffene könnten sich aber stets mit ihren Anliegen melden. Erreichbar ist die Telefonseelsorge unter der Nummer 08 00/ 1 11 02 22. Per E-Mail oder Chat kann unter https://online.telefonseelsorge.de Kontakt aufgenommen werden. Jede Beratung erfolge anonym und gebührenfrei. "Unsere Mitarbeitenden trösten, ermutigen und haben ein offenes Ohr - die meisten von ihnen ehrenamtlich", sagte Fischhold. Sie setzten einen Teil ihrer Feiertage ein, um Menschen seelsorglich beizustehen. "Wir haben seit Beginn der Pandemie eine unglaubliche Dienstbereitschaft bei unseren insgesamt 115 haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeitenden festgestellt." Pro Jahr gingen bei der Telefonseelsorge in der Erzdiözese mehr als 33 000 Telefonanrufe ein, es fänden an die 5000 Mail- und Chatberatungen statt.