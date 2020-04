Die Zahl der Fälle häuslicher und sexueller Gewalt ist trotz der nunmehr seit drei Wochen bestehenden Ausgangsbeschränkungen in München nicht gestiegen, meldete das Polizeipräsidium am Dienstag. Bislang gebe es "keine Auffälligkeiten", sagte ein Sprecher. Opfern von Übergriffen bietet die Münchner Kriminalpolizei sowohl telefonische als auch persönliche Beratung an. Das Kommissariat 105 (Opferschutz) ist von Montag bis Freitag in der Zeit von acht bis zwölf Uhr und von 14 bis 19 Uhr unter der Nummer 089/ 29 10 44 44 erreichbar. Nicht nur Frauen, auch Männer und Menschen mit einer anderen sexuellen Orientierung können sich an den Opferschutz wenden. Für Kinder und Jugendliche gibt es ein "Beratungstelefon" (11 61 11). In Notfällen bittet die Polizei jedoch, den Notruf unter 110 zu verständigen.