Bei der Kollision eines Pkw mit einem Linienbus sind am Dienstagnachmittag auf der Tegernseer Landstraße drei Personen leicht verletzt worden. Es entstand Sachschaden in Höhe mehrerer Zehntausend Euro. Den ersten Ermittlungen zufolge fuhr ein 25-Jähriger mit seinem Toyota zunächst neben dem auf der Busspur fahrerenden Linienbus. Als der Pkw von der Tegernseer Landstraße nach links in die Kistlerstraße abbog, stießen beide Fahrzeuge zusammen. Der 25-Jährige erlitt leichte Verletzungen, ebenso zwei Frauen im Alter von 28 und 41 Jahren, die in dem Bus mitfuhren. Durch den Unfall kam es im Bereich der Tegernseer Landstraße zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen.