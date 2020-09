"After Passion" vor zwei Jahren war so erfolgreich, dass es nicht lang dauerte, bis die Fortsetzung folgte. Das Prinzip bleibt gleich in "After Truth": Amerikanisches College-Girl verliebt sich - mal wieder - in den Bad Boy.

Von Josef Grübl

Detailansicht öffnen Im zweiten Teil der After-Kinoreihe lernt College-Girl Tessa einen neuen Jüngling kennen. Das Problem: Er ist genauso langweilig wie sie. (Foto: Constantin Film Verleih)

Amerikanische Collegegirls sind eine merkwürdige Spezies. Sie sind diszipliniert, strebsam und stolz auf ihre Jungfräulichkeit, lesen Bücher von Jane Austen oder Emily Brontë - und sehen immer ein bisschen aus wie Barbiepuppen. So auch die brave Tessa Young (Josephine Langford), die vor zwei Jahren in der Teenager-Romanze After Passion eine klassische Collegegirl-Wandlung durchmachen durfte: Sie verliebte sich in den typischen College-Bad-Boy, hatte Sex, versuchte ihn zu bekehren, wurde enttäuscht und konnte ihn trotzdem nicht vergessen. Ein bisschen Coming of Age, ein bisschen Erotik: Diese Mischung kam beim jungen Publikum an, allein in Deutschland wurden mehr als eine Million Kinotickets verkauft. Und da die Story auf einer Buchreihe basiert, war klar, dass es bald viele weitere After-Filme geben würde. Im zweiten Teil After Truth lernt Tessa einen neuen Jüngling kennen, der sie liebt, aber genauso langweilig ist wie sie selbst. Also muss der Bad Boy noch mal ran, das Liebeskarussell dreht sich weiter - mindestens so lange, bis sie auf einer After-Hour-Party versumpfen.

After Truth, Regie: Roger Kumble