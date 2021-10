"Ich will meine Kunden mit dem Virus Tee infizieren", sagt Werner Merten.

Als Werner Merten vor 25 Jahren seinen Teeladen mitten in München eröffnen wollte, lachten ihn die Banken aus. Mittlerweile gehört er zu den führenden Teehändlern in Deutschland. Über einen Mann, der nie aufhörte, an seinen Traum zu glauben