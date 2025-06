Teddy viermal in der ausverkauften Olympiahalle – so war die erste Show

Star-Comedian in München

Als einer der populärsten Comedians des Landes besitzt er die Gabe, mit Humor nicht zu spalten, sondern zu verbinden. In München tauchen nicht nur seine Kunstfiguren Percy, Antoine und Ernst Riedler auf, sondern auch ein prominenter Überraschungsgast.

Kritik von Michael Zirnstein

Die Frage, ob's das alles braucht für einen Comedian – die Riesenhalle, die Flammenwerfer-Orgel, das ganze Musikgedöns – pulverisiert spätestens, als der zweite Überraschungsgast eingeflogen wird. Es ist Frank. Frank wer? Einfach Frank. Ach so: Frank, der Wellensittich. Dass Antoine Burtz einen Vogel hat, wusste man aus seinen Youtubevideos, aber dass der gleich so groß ist! Wie ein Andencondor, nur aufgeblasener, flattert Frank, der Wellensittich, in die Olympiahalle, zieht weite Kreise über den Köpfen der 11000 Besucher.