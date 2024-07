Nein, bei dem Begriff „Technoästhetik“ geht es nicht um die Musikrichtung Techno – auch wenn man das vermuten könnte. Tatsächlich werden bei der Technoästhetik künstlerische Verfahren im Zeitalter technisch-digitaler Reproduzierbarkeit untersucht. Das reicht von der Daguerreotypie, der Fotografie und dem Film hin bis zu digitalen Techniken. Und das Ganze wird untersucht aus einer interdisziplinären Perspektive. Dafür hat man Anfang des Jahres an der Akademie der Bildenden Künste München ein neues Forschungszentrum für Technoästhetik etabliert. Angesiedelt ist es in den Fachbereichen Kunstgeschichte und Philosophie. Dabei sollen zum einen Techniken und Technologien diskutiert, zum anderen aber auch deren soziale und politische Potenziale untersucht werden. Besondere Aufmerksamkeit erfahren queer-feministische, rassismus- und antisemitismuskritische Perspektiven.

Zur offiziellen Eröffnung des Forschungszentrums für Technoästhetik wird die neu als Professorin an die Münchner Kunstakademie berufene, international bekannte Künstlerin und Documentateilnehmerin Hito Steyerl am Dienstag, 9. Juli, um 19 Uhr einen Vortrag halten. Am Tag darauf gibt es einen Workshop zum Begriff der Technoästhetik aus historischer und interdisziplinärer Perspektive. Neben studieninternen Untersuchungen zum Thema wird das Forschungszentrum in Zukunft regelmäßig öffentliche Tagungen, Workshops, Vorträge und Lehrveranstaltungen zu technoästhetischen Fragen veranstalten.

Vortrag von Hito Steyerl zu Eröffnung des neuen Forschungszentrums für Technoästhetik, Dienstag, 9. Juli, 19 Uhr, Historische Aula im Altbau der Akademie der Bildenden Künste München, Akademiestr. 2