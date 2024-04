Techno-Party in München

Von Anna Weiß

"Techno ist Familiensache" lautet der freundlich-zupackende Name des DJ-Kollektivs, das an diesem Donnerstag beim "Tanz der Kollektive" im Bahnwärter Thiel zu Gast ist. Die Wahlfamilie umfasst DJs aus dem Süden Bayerns. Familienbetrieb, Tradition, Handarbeit, das sind Begriffe, mit denen sich die bayerische Wirtschaft gerne schmückt, und so ist "Techno ist Familiensache" eine Art ideelles Familienunternehmen, das lokale DJs aus etwa Penzberg, Weilheim und München zusammenbringt.