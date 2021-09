Von Martin Pfnür, München

Selten dürfte die alte Plattitüde, nach der die Not erfinderisch mache, so ausdauernd mit Leben erfüllt worden sein, wie durch den pandemiegebeutelten Kulturbetrieb. Während sich Kinos, Theater, Opernhäuser oder Konzertveranstalter seit einer Weile wieder in Form von Distanz- und Frischluftkonzepten an vorpandemische Zeiten herantasten dürfen, tut sich für die hiesigen Clubs nach einem Beschluss der bayerischen Landesregierung nun zumindest eine Öffnungsperspektive im Oktober auf: Mittels negativem PCR-Test könnte dann tatsächlich wieder dort getanzt werden - wenn es der Verlauf der Infektionszahlen denn zulässt.

Erfreuliche Nachrichten also für David Muallem, der sich als DJ, Mitbegründer und Geschäftsführer des Blitz-Clubs auf der Museumsinsel zuletzt vornehmlich einem Projekt widmete, das ihm schon seit Jahren vorschwebte. Bestens in der Szene vernetzt, gründete er aus der pandemischen Leere heraus mit "Childhood" ein Techno-Label, das mit aktuell drei Veröffentlichungen zwar immer noch in den Kinderschuhen steckt, dafür aber von einem Qualitätsbewusstsein zeugt, das auch stets im Line-up des Blitz sichtbar wurde.

Da ist DJ Deep aus Paris, der mit der sphärisch pumpenden Deep-House-Single "Vaincre" im September vergangenen Jahres den Auftakt setzte. Da ist die forsch und filigran Richtung Tanzboden gepolte EP "Blithe Spirit" des Berliner Produzenten Don Williams, der an die Tradition des Detroit Techno anschließt. Und da ist die kürzlich von der Groove zum Album des Monats gekürte Platte des britischen Altmeisters Mr. G, der auf seinen mit Soul-Samples angereicherten Produktionen eine formschöne Brücke zwischen Vergangenheit und Zukunft schlägt. "The Forced Force Is Not The True Force", mit Tracks wie "New Normal" oder "Future World" als ebenso finstere wie beseelte, raue wie tanzbare Pandemie-Reflexion angelegt, könnte dem jungen Label denn auch eine Aufmerksamkeit bescheren, die David Muallem angesichts der langen Pause im Blitz nur zu wünschen ist. Die nächste Childhood-Veröffentlichung, ein angemessen eskapistisch mit "Escaping Earth" betiteltes Album des retrofuturistisch groovenden Berliner Duos Cyrk, steht so oder so bereits für Ende September in den Startlöchern.

Alle via Childhood erschienenen Platten stehen auf childhood.bandcamp.com zum Stream oder Download bereit