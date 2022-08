Von Sandra Langmann, München

Wie entsteht Musik, die vom gemeinschaftlichen Live-Gefühl lebt, wenn alle zuhause sitzen müssen? Eifrige Konzertbesucherinnen und -besucher blickten genauso wie Künstlerinnen, Musiker und Bands in ihre Bildschirme und Kameralinsen und versuchten in jüngster Vergangenheit, irgendwie dabei zu sein. Der "Zauber", von dem das Leo Betzl Trio (LBT) spricht, den sie nur entfalten können, wenn sie live spielen, sollte mittels Streams herbeigeholt werden. "Gefehlt haben uns in dieser Zeit vor allem der Energieaustausch und die Interaktion mit dem Publikum. Wenn das fehlt, fehlt mindestens die Hälfte", sagen LBT im Gespräch.

Die zweite Hälfte spüren besagte Konzertbesucherinnen und Musiker wieder vollkommen lebendig. Lebendig auch, weil sich LBT dem lebendigen Techno verschrieben haben. Die Münchner Musiker kommen nämlich ohne Computer, Synthesizer oder andere digitale Klangquellen aus. Bei wem sich dabei ein Das-geht-doch-gar-nicht einschleicht, hat damit auf der einen Seite gar nicht so unrecht - weil wie soll Techno ohne das ganze digitale Zeug überhaupt funktionieren - möge andererseits aber bitte schleunigst mal LBT ergoogeln.

Die SZ-Redaktion hat diesen Artikel mit einem Inhalt von Youtube angereichert Um Ihre Daten zu schützen, wurde er nicht ohne Ihre Zustimmung geladen. Inhalt jetzt laden Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Youtube angezeigt werden. Damit werden personenbezogene Daten an den Betreiber des Portals zur Nutzungsanalyse übermittelt. Mehr Informationen und eine Widerrufsmöglichkeit finden Sie unter sz.de/datenschutz. Dieser externe Inhalt wurde automatisch geladen, weil Sie dem zugestimmt haben. Zustimmung widerrufen und Seite neu laden

Und da stehen und sitzen Leo Betzl am Klavier, Maximilian Hirning am Kontrabass und Sebastian Wolfgruber am Schlagzeug. "Es ist eine spannende Aufgabe und Challenge Musik, die eigentlich von Maschinen gespielt wird, als Mensch zu spielen", sagt Hirning, der wie auch Betzl Komponist von LBT ist. Seit bald zehn Jahren ist das Trio, das sich zu Beginn ihres Jazz Studiums an der HMT München zusammentat, ganz gut aufeinander eingespielt.

Die Inspiration nimmt Maximilian Hirning "natürlich viel vom Musik hören, aber auch einfach von Klängen, die ich spannend finde. Dann muss noch ein Weg gefunden werden, um das Ganze in unserer Besetzung spielbar zu machen und im Rahmen der Techno-Ästhetik zu bleiben." Raus kommt ein Live-Zauber aus Techno-Beats und jazziger Improvisation, die das Trio gemeinsam auf die Bühne bringt - wo es am meisten Spaß macht. Daher hat LBT im Juni ihr fünftes Album, das im Januar 2023 erscheinen soll, im Studio 2 des BR Live vor Publikum eingespielt. Bis dahin touren sie immer wieder, meist in Wochenendblöcken, durch Deutschland. Das halte sie frisch und "live spielen ist einfach der Shit."

LBT im Import Export, Fr., 2.9., Beginn 20 Uhr, Schwere-Reiter-Str. 2h, mehr Infos