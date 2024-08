SZ Plus Münchner Verlag „Edition Tingeltangel“ : „Larifari interessiert mich nicht“

Thomas Endl nimmt sich verschmähter Romane an, das bringt Überraschungen mit sich. In den Büchern der Edition Tingeltangel sterben Senioren nicht nur wegen des Pflegenotstands – und in einem Münchner Verlagshaus treibt ein Killer sein Unwesen.

Von Michael Bremmer