Techno bekommt in München wieder ein Zuhause. Das DNA im Werksviertel soll an goldene Club-Zeiten anknüpfen.

Von Anastasia Trenkler

Es ist eine Art Generalprobe, zu der sich das Team des DNA am Freitag vor Eröffnung des Clubs versammelt hat. Eine Frau mit langen blonden Haaren bringt die letzten Wandverkleidungen aus schwarzem Stoff an. Ein Grüppchen bespricht hinter der Bar die Dienstpläne. Tobias Werner, 29, und Roshan Hewage, 24, stehen am DJ-Pult. "Können wir bitte mal das Licht ausmachen?", ruft Hewage, der sich als DJ nur bei seinem Vornamen nennt. Er will die Technik testen.