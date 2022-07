Wie neue Technologien Bildende Kunst und Musik beeinflussen untersucht die Reihe "Techno Bodies", für die sich die drei Museen Brandhorst, Haus der Kunst und Lenbachhaus zusammengetan haben. Los geht's diesen Donnerstag mit einer Performance des DAF-Kollektivs, zu dem das Lenbachhaus in die Rote Sonne einlädt. Am Freitag gibt's eine Performance von Mouse on Mars im Kunstbau mit anschließendem Fest im Garten des Lenbachhauses. Am Samstag veranstaltet das Haus der Kunst das ganztägige Symposium Fujiko Nakaya: Multiverse im Rahmen der Nebel-Ausstellung von Nakaya. Und mit dem umfangreichen Programm Becoming Technology rund um die Ausstellung "Future Bodies" im Museum Brandhorst endet die Reihe am Sonntag.

