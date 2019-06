23. Juni 2019, 18:51 Uhr Technische Universität Messe der Chancen

Karriereforum bringt Studenten und Arbeitgeber zusammen

Was kommt nach dem Studium? Diese Frage sollte Studierende eigentlich schon vor der Immatrikulation bewegen. Für alle, die bereits in einem Studium stecken, kann diese Frage dann entscheidend sein für die eigene Karriere. Sich über Möglichkeiten zu informieren, ist der erste Schritt in Richtung Zukunft. Dazu bietet das Internet zwar viele Antworten, doch Kontakte lassen sich am besten persönlich knüpfen. Mit diesem Ansatz haben Studenten der Technischen Universität (TU) München 1989 das Karriereforum IKOM initiiert. In den vergangenen 30 Jahren entwickelte sich aus der Idee, Studierende und Arbeitgeber zusammenzubringen, die größte studentische Messe Deutschlands. Von diesem Montag an bis zum 27. Juni werden dazu wieder mehr als 15 000 Besucher am Campus in Garching erwartet. Begegnungsort ist jeweils von 9.30 bis 16.30 Uhr die Fakultät für Maschinenbau.

130 TU-Studenten stellen jedes Jahr fakultätsübergreifend und ehrenamtlich die Messe auf die Beine. Mehr als 320 Firmen werden sich heuer dort vorstellen. Die IKOM richtet sich vor allem an Studierende von sogenannten Mint-Fächern (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik), um ihnen den Start ins Berufsleben zu erleichtern. Doch nicht nur Mathe-Genies sollen sich angesprochen fühlen. Es geht hier zwar durchaus um mögliche Arbeitsverträge nach der abgeschlossenen Hochschulausbildung, doch genauso um ein erstes Kennenlernen über Schnuppertage und Praktika.

Den Studenten wird nahegelegt, mit einem Lebenslauf zu kommen, den sie Firmenvertretern am Stand lassen können. Wer noch unsicher ist, was alles in einem guten Curriculum Vitae stehen sollte, kann sich dazu auf der Messe beraten und auch gleich ein Bewerbungsfoto machen lassen. Termine dazu sichert man sich über den umfangreichen Online-Katalog. Dort sind auch die teilnehmenden Unternehmen gelistet, die aus ganz Deutschland und dem Ausland anreisen.

Bei Gesprächen über Karrierechancen spielt auch das Erscheinungsbild eine Rolle, das zeigt ein kleiner Exkurs im Katalog über die Kleiderwahl für den Besuch. Den Studierenden wird empfohlen, auf Jeans und Turnschuhe zu verzichten. Alle Informationen, etwa über Workshops und Diskussionen während der viertägigen Veranstaltung, unter www.ikom.tum.de.