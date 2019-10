"Mehr Frauen und Jugendliche in die Technik" vom 14. Oktober:

MINT-Fächer und MINT-Berufe werden heute weit überschätzt. Nicht, dass Technik nicht wichtig wäre, das ist sie auf jeden Fall, denn Technik hat uns trotz allem einen legitimen Wohlstand gebracht. Aber Technik hat wie alles andere auch ein bestimmtes, sich aus der anthropologischen Reflexion ergebendes Maß. Wird dieses Maß überschritten, wird Technik kontraproduktiv, sie schlägt bezüglich ihrer Sinngebung ins Gegenteil um, sie wird zur Belastung. Heute wird Technik in hohem Maß dafür benützt, den Menschen über Konsum und andere Mechanismen das Geld aus der Tasche zu ziehen und somit ihre Arbeitskraft nutzbar zu machen zur Steigerung der Kapitalrendite. Marketingtechnische Bedürfnissteigerung, Überproduktion, Übertechnisierung zur Steigerung der Kundendienstabhängigkeit, Obsoleszenz zur allgemeinen Produktionssteigerung, steigender spezifischer Qualifikationsdruck in Schule und Beruf und viele andere Aspekte sind die logischen Folgen.

"Arbeit" ist heute in hohem Maße von der Kapitalverwertung monopolisiert, und die Technikentwicklung hat sich in diesem Rahmen längst verselbständigt. Ziel ist, Technik wieder in den Dienst des Menschen zu stellen. Nicht der Mensch soll sich der Technik unterordnen, sondern die Technik dem Menschen. Andernfalls haben wir bald als unvermeidliches Must-have den satellitengesteuerten Suppenlöffel, die Drohne zum Fußnägelschneiden und die App zum Naseputzen.

Voraussetzung ist, dass der Mensch sich nicht mehr instrumentalisieren lässt, sondern dass er seine Persönlichkeit entwickelt und sich seiner eigentlichen Bedürfnisse bewusst wird. Dafür dürfen aber nicht die MINT-Fächer noch weiter ausgebaut werden, als sie es ohnehin schon sind, sondern persönlichkeitsbildende Fächer wie Deutsch (Literatur!), Geschichte, Kunst, Musik und Ethik/Religion müssen gefördert werden. Friedhelm Buchenhorst, Grafing

Vom Nutzen der Moral

"Gewissensfragen" vom 8. Oktober über ein von Facebook gesponsertes Institut der TU München und "Das geht zu weit" vom 16. Oktober über einen Prozess wegen einer Sperrung eines Facebook-Accounts:

Seit über einem Jahr versuche ich meinen Facebook-Account zu löschen. Er wurde offensichtlich von Chinesen gehackt. Denn seit dieser Zeit wurde meine Spracheinstellung auf Chinesisch geändert, was die Kommunikation mit Facebook nicht einfacher macht. Facebook hat den Hack festgestellt und den Account gesperrt, was zur Folge hat, dass ich meine Spracheinstellung nicht ändern kann und ihn nicht löschen kann. Alle meine Freunde haben mich bereits gelöscht, dennoch erhalte ich dubioserweise immer noch chinesische Mails von ihnen via Facebook. Alle empfohlenen Schritte zu Löschung habe ich Dank Google Translator bereits unternommen. Ich habe sogar einen Incident-Case bei Facebook, aber nichts tut sich. Handelt eine solche Firma, die nur darauf bedacht ist, möglichst viele User zu haben, moralisch korrekt? Achtet sie den Menschen? Kann sie Ethik im Forschungsbereich der Künstlichen Intelligenz (KI) finanzieren? Vielleicht könnte man ihr mit den Mitteln beibringen, was Ethik und moralisches Handeln ist. Michael Laube, München