Von René Hofmann

Die Gesangseinlagen werden entfallen. Weder Firmenchef Michael Käfer noch er hätten in diese Richtung Ambitionen, lässt Alexej Oberoi wissen, der Geschäftsführer der Käfer Service GmbH. Ein lange gepflegter Programmpunkt fällt also weg, wenn das Gourmettheater Teatro im November seine reguläre Show im Spiegelzelt auf dem Platz gegenüber dem Haupteingang zum Messegelände startet. 20 Jahre lang kam das Menü von Alfons Schuhbeck. Und gefühlt genauso lange ließ der es sich nicht nehmen, bei der Gelegenheit nicht nur zum Kochlöffel zu greifen, sondern auch beherzt das Mikrofon für Gesangseinlagen an sich zu reißen.