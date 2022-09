Kurt Tucholsky schrieb im Oktober 1921: "Denn nichts ist schwerer und nichts erfordert mehr Charakter, als sich in offenem Gegensatz zu seiner Zeit zu befinden und laut zu sagen: Nein." Tucholskys Zeit waren die Zwanzigerjahre, zerrissen zwischen Zerstreuungen in Tanzlokalen, Theatern und wilden Feiern und Krieg, Militarismus und völkischem Denken. Diese Gegensätze sind auch Inspiration der neuen Produktion des Teamtheaters Tankstelle, die am 14. September Premiere hat. Passend heißt die Revue aus Literatur, Musik und Theater "Tanz auf dem Vulkan" und positioniert das Leben in Berlin, Wien und München der 1920er neben die heutige Zeit, die 2020er. Gespielt werden Texte, Lieder und Szenen von Ödön von Horváth, Erich Kästner, Mascha Kaléko und anderen berühmten Autorinnen und Autoren der Zeit.

Tanz auf dem Vulkan, Premiere Mi., 14. Sep., 20 Uhr, dann Mi-Sa, Teamtheater Tankstelle, Am Einlaß 2a, www. teamtheater.de, Telefon 089-260 66 36