Vor dem Circus Krone stehen Menschen in Paillettenröcken, Cowboyboots und mit glitzernder „13“, Taylors Glückszahl, auf den Händen. Manche tragen Cheerleader-Outfits, andere Hoodies mit Taylor Swifts Gesicht darauf. Drinnen wird an diesem Abend aber nicht Megastar Taylor Swift auf der Bühne stehen, sondern Xenna Davies aus Manchester – eine Frau, deren Karriere darauf basiert, Taylor Swift möglichst perfekt zu kopieren. Warum zahlen Menschen 50 bis 90 Euro für ein Konzert, von dem alle wissen, dass es nicht das Original ist?