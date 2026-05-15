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Taylor-Swift-Tribute-ShowAuf der Party der Doppelgängerin

Lesezeit: 4 Min.

Sieht fast echt aus: Xenna Tylor schafft bei ihren Konzerten eine Illusion.
Sieht fast echt aus: Xenna Tylor schafft bei ihren Konzerten eine Illusion. Red Entertainment

Xenna Davies hat sich darauf spezialisiert, den Look, die Musik und die Bühnenperformance von Taylor Swift möglichst detailgetreu zu reproduzieren. Was macht den Reiz ihrer „One Night of Taylor – The Eras Experience Tour“ aus, die jetzt im Circus Krone begann?

Von Constance Baumann

Vor dem Circus Krone stehen Menschen in Paillettenröcken, Cowboyboots und mit glitzernder „13“, Taylors Glückszahl, auf den Händen. Manche tragen Cheerleader-Outfits, andere Hoodies mit Taylor Swifts Gesicht darauf. Drinnen wird an diesem Abend aber nicht Megastar Taylor Swift auf der Bühne stehen, sondern Xenna Davies aus Manchester – eine Frau, deren Karriere darauf basiert, Taylor Swift möglichst perfekt zu kopieren. Warum zahlen Menschen 50 bis 90 Euro für ein Konzert, von dem alle wissen, dass es nicht das Original ist?

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