Grund zum Strahlen: Taylor Swift bei der Eröffnung der "The Eras Tour" in Chicago.

Der US-Superstar spielt auf seiner Europa-Tournee im Juli 2024 zum ersten Mal in München. Wie Fans an Tickets für das Konzert kommen.

Von Michael Zirnstein

"Entschuldigung, ich habe etwas zu sagen", teilt Taylor Swift auf ihrem Instagram-Kanal den 264 Millionen Abonnenten mit. Und was der US-Superstar zu verkünden hat, dürfte gerade die europäischen Fans wirklich brennend interessieren, obwohl es nicht die erwartete Stellungnahme zum "Liebes-Aus mit Matty Healy" ist. Es ist viel überraschender: Taylor Swift ("Shake It off") kommt 2024 auf große "The Eras Tour" nach Europa. Drei der 19 angesteuerten Metropolen zwischen Paris (9. Mai) und London (17. August) liegen in Deutschland. Nach Konzerten in Gelsenkirchen (18. Juli) und Hamburg (23. Juli) singt sie zum allerersten Mal auch in München - am Samstag, 27. Juli 2024, im Olympiastadion.

"Ich kann es nicht erwarten, so viele von euch zu sehen", schreibt die 33-Jährige. Und sie zeigt den Fans auch gleich, wie sie an Tickets kommen. Das ist gar nicht so einfach, der Ansturm dürfte gewaltig werden. Auf ihrer Homepage kann man sich unter TaylorSwift.com/tour bis Freitag, 23. Juni, 23.59 Uhr registrieren. Das ist nötig, um einen individuellen Code zu erhalten, mit dem man sich am Mittwoch, 12. Juli, um 10 Uhr Karten im Vorverkauf sichern kann (die Registrierung allein sei aber keine Garantie dafür, gibt der Veranstalter an).

Die in Pennsylvania geborene Taylor Swift ist eines der größten Pop-Phänomene dieser Zeit. Mit 14 Jahren zog sie, die eine Montessori-Schule besuchte, nach Nashville, um Country-Musik zu machen. Tatsächlich wurden ihre ersten Alben bald in den US-Mainstream-Radios gespielt, sie stellte den Musikmarkt mit ihrem modernen Country-Pop auf den Kopf. Inzwischen ist sie über reinen Synthiepop mit ihren beiden Corona-Alben Folklore und Evermore bei Indie-Folk und Alternative-Rock angekommen, mit der puren Pop-Platte Midnights führte sie im Herbst 2022 die Charts in den USA, in Großbritannien und Deutschland an; die Single "Anti-Hero" war ihre neunte Nummer eins. Swift hat eine eigene Netflix-Doku-Serie ("Miss Americana"), mehr als 250 Millionen Tonträger verkauft und belegte einmal als erste Künstlerin überhaupt alle zehn Plätze der US-Singlecharts.

Zuletzt war sie in den Schlagzeilen, weil ein Lagerarbeiter in Frankreich zehn bisher unveröffentlichte Platten klaute und im Internet verhökerte. Die ersten zwei gingen für 25 Euro weg, acht weitere für 50. Natürlich ein Schnäppchen, denn Fans in aller Welt warten auf Speak Now. Das Album war bereits 2010 erschienen, aber Swift spielt ihre ersten sechs Alben neu ein.

Sie habe die Songs im Alter zwischen 18 and 20 geschrieben, sagt sie auf Instagram, sie seien gekennzeichnet durch "ihre brutale Ehrlichkeit, ihre ungefilterten tagebuchartigen Offenbarungen und ihre wilde Wehmut". Sie liebe diese Platte, denn sie erzähle eine Geschichte vom Aufwachsen, sich Häuten, Fliegen und Abstürzen. Mit sechs Bonus-Stücken und Gastbeiträgen etwa von Fall Out Boy soll Speak Now nun am 7. Juli erscheinen, ein Jahr vor der Tour.