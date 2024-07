Detailansicht öffnen (Foto: Leonhard Simon)

Schon in der Nacht auf Samstag kommen die ersten Fans in den Olympiapark, um beim Konzert am Abend Taylor Swift ganz nah zu sein.

(Foto: Felix Hörhager/dpa)

Es ist so heiß an diesem Samstag wie nur an wenigen Tagen in diesem Sommer. Die Security verteilt Wasser und Decken, die wartenden Fans schützen sich damit vor der Sonne.

(Foto: Leonhard Simon)

Die Stimmung unter den Swifties ist aber bestens. Sie helfen sich gegenseitig, versorgen sich mit Wasserflaschen oder besetzen die Plätze, wenn einer mal aufs Klo muss.

(Foto: Leonhard Simon)

Und natürlich tragen viele Freundschaftsarmbändchen und tauschen diese mit anderen Fans – so ist es Brauch bei Taylor-Swift-Konzerten. Das verbindet.

(Foto: Felix Hörhager/dpa)

Wer Taylor Swift mag, aber kein Ticket ergattert hat, lässt sich auf dem Olympiaberg nieder. Die ersten Fans sind schon in der Früh da. Am Nachmittag ist der Hügel voll wie vielleicht noch nie bei einem Konzert zuvor.

(Foto: Robert Haas)

Die Stimmung ist auch hier fröhlich, ausgelassen und hilfsbereit. So sind sie eben, die Swifties. Viele haben Sonnenschirme und Liegematten dabei, als wäre der Berg ein Strand.

(Foto: Robert Haas)

Manche stimmen sich auch schon musikalisch auf den Abend ein und haben die Karaokeanlage angeschaltet.

(Foto: Lennart Preiss/dpa)

Um 19.35 Uhr ist es dann soweit. Taylor Swift tritt erstmals auf eine Münchner Bühne und ruft: „Servus!“

(Foto: Lennart Preiss/dpa)

Bei „The Man“, ihrem Feminismus-Hit, streift sie sich ein Sakko über.

(Foto: Lennart Preiss/dpa)

Es glitzert und funkelt bei der Show. Die Zuschauerinnen und Zuschauer recken der Sängerin Hände und Herzchen entgegen.

(Foto: Lennart Preiss/dpa)

74 000 sind am Samstagabend im Olympiastadion dabei, am Sonntag tritt Taylor Swift ein zweites Mal auf.