Taylor Swift in München

Die Münchner Auftritte von Taylor Swift sind weltweit wohl einmalig: Zehntausende feiern auf dem Olympiaberg einfach mit. Die Abende werden lange in Erinnerung bleiben, nicht nur denen, die dabei waren. Und nun landet gleich der nächste Musikstar.

Von René Hofmann

Es gibt Konzerte, die eine Stadt verändern. Zumindest kurzfristig. Zumindest ein bisschen. Die beiden Konzerte von Taylor Swift am Samstag- und am Sonntagabend gehören nicht in diese Kategorie. Sie könnten durchaus einiges verändern. Und das dauerhaft.