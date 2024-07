Sie füllt täglich in den Medien so viel Platz wie kaum jemand, sie gehört zu den am meisten gehörten Künstlern auf Spotify und ist eine der weltweit erfolgreichsten Musikerinnen: Taylor Swift kommt bei ihrer „The Eras“-Tour nach Deutschland – und für zwei Auftritte auch nach München . Die 34-jährige US-Amerikanerin ist der Megastar der Pop -Gegenwart, ihre laufende „The Eras“-Tour mit 152 Shows und den zugehörigen Konzertfilm besuchten bereits Millionen Fans, ihre Alben (verkaufte Stückzahl 110 Millionen) und Auftritte haben sie längst zur Milliardärin gemacht – und das anders als bei Rihanna oder Beyoncé allein durch ihre Musik.

Möglich, dass Taylor Swift auch politischen Einfluss hat, sie gibt sich liberal, sie ist für Geschlechter-Gleichheit und die LGBTQ-Gemeinde, spricht sich für das Recht auf Abtreibung sowie gegen Rassismus aus. 53 Prozent der US-Amerikaner sagen, sie seien Fans von Taylor Swift.

Wann spielt Taylor Swift in Deutschland?

Taylor Swift spielt insgesamt sieben Konzerte in Deutschland: Am 17., 18. und 19. Juli ist sie bereits in Gelsenkirchen aufgetreten und am 23. und 24. Juli in Hamburg. Ins Münchner Olympiastadion kommt sie am 27. und 28. Juli. Die Konzerte sind Teil der „The Eras“-Tour, die Swift im März 2023 gestartet hat und die noch bis Ende dieses Jahres laufen wird – mit vermutlich einem Umsatz von weit mehr als einer Milliarde US-Dollar. Parallel zu den Auftritten wird die Tournee mithilfe von Disney Plus auch als Konzertfilm vermarktet.

SZ Plus Taylor-Swift-Konzert in München : Wo niemand nur Zuhörer ist Die hohe Messe der Frau aus der US-Provinz löst einen Auflauf glücklicher, tanzender, glitzernder Pop-Fans am Olympiaberg aus, wie man ihn vielleicht noch nie erlebt hat. Und an den Swifties liegt es auch, dass diese Show perfekt ist. Eine Konzertkritik. Von Michael Zirnstein

Gibt es noch Karten und was ist bei den Tickets zu beachten?

Nein. Die Tickets für die Konzerte von Taylor Swift waren schon kurz nach Beginn der Verkaufsphase ausverkauft. Fans hatten sich für die Deutschlandtour bereits im vergangenen Jahr bis 23. Juni auf der Verkaufsplattform Eventim registrieren müssen. Doch nicht alle kamen zum Zug: Nur ein Teil der Fans bekam einen personalisierten Code und einen Link zugeschickt, der ihnen ermöglichte, sich um Konzerttickets zu bewerben. Eine Garantie, wirklich an Karten zu kommen, waren dieser Code und Link gleichwohl nicht.

Damit sie nicht auf dem Schwarzmarkt verkauft werden können, sind die Tickets allesamt mit den Namen der Fans personalisiert. Dass der Run auf die Konzerttickets auch Betrüger anzieht, zeigt ein Hackerangriff von Anfang Mai auf Eventim, bei dem digitale Tickets abgegriffen wurden.

Um Probleme beim Einlass zu vermeiden, empfiehlt der Veranstalter FKP Scorpio, dass die Fans vor ihrer Ankunft am Olympiastadion die digitalen Tickets im Vorhinein in der Eventim-Pass-App aufrufen. Außerdem sollen die Hauptkäufer zur Sicherheit die E-Mail mit der Buchungsbestätigung sowie einen Ausweis dabeihaben. Bei Fragen und Problemen sollen „Help Desks“ an Kasse Nord und Süd weiterhelfen.

Live Liveticker zu Taylor Swift in München : Nach dem Konzert ist vor dem Konzert 74 000 Fans feiern die Sängerin am Samstag im Münchner Stadion – und auf dem Olympiaberg singen Tausende selig mit. Für Sonntagabend ist ein ähnliches Szenario zu erwarten. Von SZ-Autorinnen und -Autoren

Wann geht es los und welche Vorband tritt auf?

Der Einlass zu beiden Konzerten in München beginnt um 16.15 Uhr (für Inhaber des „Early Entry“-Paketes um 15.15 Uhr). Los geht es dann um 18.15 Uhr, zunächst mit der Vorband Paramore, die etwa eine Dreiviertelstunde lang den Fans einheizen soll. Die Pop-Punk-Band begleitet Taylor Swift bei allen ihren Deutschland-Auftritten als Vorband. Mit der Frontfrau der Band, Hayley Williams, soll die 34-Jährige seit der Grammy-Verleihung 2008 befreundet sein, mit ihr gemeinsam hat sie das Duett von „Castles Crumbling“ gesungen. Im vergangenen Jahr brachten Paramore ihr sechstes Album „This Is Why“ heraus. Anfang des Jahres gab es kurzzeitig Irritationen, als die Emo-Band ihre Internetseite löschte. Gerüchte, sie könnte sich trennen, wurden allerdings dementiert.

Taylor Swift erscheint um 19.30 Uhr auf der Bühne. Die Show dauert erfahrungsgemäß etwa drei Stunden.

Impressionen aus dem Olympiapark : So war der Tag mit Taylor Swift in München Die ersten Fans sind schon nachts am Stadion, der Olympiaberg ist voll wie nie zuvor - und dann funkelt es beim Auftritt von Taylor Swift. Impressionen von einem heißen Samstag.

Welche Setlist ist geplant?

In der Regel kommen laut Veranstalter FKP Scorpio pro Stadt nur zwei Lieder neu zur Setlist, ansonsten sind die Songs die gleichen wie auf dem Rest der Tour. Wer sich die Überraschung also nicht nehmen lassen möchte, sollte diesen Abschnitt überspringen. Wer die Setlist kennen und sich vielleicht sogar auf die Songs vorbereiten möchte, hat hier einiges zu studieren. Denn Taylor Swift singt auf der „The Eras“-Tour üblicherweise beeindruckende 45 Nummern jeden Abend. Die folgen meist demselben Ablauf, getaktet in elf Blöcke, die sie nach ihren bisherigen Alben in „Eras“, also Äras aufteilt. In Zürich waren es am 10. Juli folgende Stücke:

Im „Lover“-Block „Miss Americana & the Heartbreak Prince“, „Cruel Summer“, „The Man“, „You Need to Calm Down“ und „Lover“.

„Miss Americana & the Heartbreak Prince“, „Cruel Summer“, „The Man“, „You Need to Calm Down“ und „Lover“. Im „Fearless“-Block „Fearless“, „You Belong With Me“ und „Love Story“.

„Fearless“, „You Belong With Me“ und „Love Story“. Im „Red“-Block kommen nach einem Intro mit Elementen von „State of Grace“, „Holy Ground“ und „Red“ die Stücke „22“, „We Are Never Ever Getting Back Together“, „I Knew You Were Trouble“ und „All Too Well“.

kommen nach einem Intro mit Elementen von „State of Grace“, „Holy Ground“ und „Red“ die Stücke „22“, „We Are Never Ever Getting Back Together“, „I Knew You Were Trouble“ und „All Too Well“. Im „Speak Now“ -Block gibt es eine Zehn-Minuten-Version mit gesprochenem Intro und Elementen von „Castles Crumbling“ noch „Enchanted“.

-Block gibt es eine Zehn-Minuten-Version mit gesprochenem Intro und Elementen von „Castles Crumbling“ noch „Enchanted“. Im „ Reputation-Block“ „... Ready For It?“, „Delicate“, „Don’t Blame Me“, „Look What You Made Me Do“.

„... Ready For It?“, „Delicate“, „Don’t Blame Me“, „Look What You Made Me Do“. Im gemischten Block aus den Alben „Folklore“ und „Evermore“ singt sie „Cardigan“, „Betty“, „Champagne Problems“, „August“, „Illicit Affairs“, „My Tears Ricochet“, „Marjorie“ und „Willow“.

und singt sie „Cardigan“, „Betty“, „Champagne Problems“, „August“, „Illicit Affairs“, „My Tears Ricochet“, „Marjorie“ und „Willow“. Im „1989“-Block „Style“, „Blank Space“, „Shake It Off“, „Wildest Dreams“ und „Bad Blood“.

„Style“, „Blank Space“, „Shake It Off“, „Wildest Dreams“ und „Bad Blood“. Im Block zum aktuellen Album „The Tortured Poets Department“ singt sie „Female Rage: The Musical“ (mit Elementen von „MBOBHF“, „WAOLOM“, „loml“, „So Long, London“ and „BDILH“), „But Daddy I Love Him / So High School“, „Who’s Afraid of Little Old Me?“, „Down Bad“, „Fortnight“, „The Smallest Man Who Ever Lived“ und „I Can Do It With a Broken Heart“.

singt sie „Female Rage: The Musical“ (mit Elementen von „MBOBHF“, „WAOLOM“, „loml“, „So Long, London“ and „BDILH“), „But Daddy I Love Him / So High School“, „Who’s Afraid of Little Old Me?“, „Down Bad“, „Fortnight“, „The Smallest Man Who Ever Lived“ und „I Can Do It With a Broken Heart“. In einem „Surprise Songs“-Block gab es in Zürich ein Live-Debüt von „Closure“ auf der Gitarre mit einem Tour-Debüt von „A Perfectly Good Heart“ sowie ein Mash-up aus dem Live-Debüt von „Robin“ und „Never Grow Up“ am Klavier. Die Songs des Surprise-Blocks wechseln von Konzert zu Konzert, tags zuvor in Zürich sang sie zum Beispiel „Right Where You Left Me“ zur Gitarre und „Last Kiss / Sad Beautiful Tragic“ am Piano.

gab es in Zürich ein Live-Debüt von „Closure“ auf der Gitarre mit einem Tour-Debüt von „A Perfectly Good Heart“ sowie ein Mash-up aus dem Live-Debüt von „Robin“ und „Never Grow Up“ am Klavier. Die Songs des Surprise-Blocks wechseln von Konzert zu Konzert, tags zuvor in Zürich sang sie zum Beispiel „Right Where You Left Me“ zur Gitarre und „Last Kiss / Sad Beautiful Tragic“ am Piano. Der letzte Block „Midnights“ besteht aus „Lavender Haze“, „Anti‐Hero“, „Midnight Rain“, „Vigilante Shit“, „Bejeweled“, „Mastermind“ und „Karma“.

SZ Plus Musikphänomen : Was die Wissenschaft zu Taylor Swift herausgefunden hat Sie löst Erdbeben aus und setzt mehr um als viele Volkswirtschaften: An der US-Sängerin lassen sich aber auch philosophische, psychologische, medizinische und juristische Phänomene studieren. Von René Hofmann

Gibt es Partys zu den Konzerten?

Swifties haben nie genug von Taylor Swift. Viele werden nach den Konzerten weiterfeiern. Allerdings sind in München noch nicht ganz so viele Partys und Aktionen bekannt wie in London oder Gelsenkirchen. In der Eventlocation Isarpost an der Sonnenstraße steigen nach jeder Show von 22 Uhr an „Aftershow Partys“, bei denen die Hits von Taylor Swift im Zentrum stehen. Es gehe darum, eine „Gemeinschaft von Swifties zu schaffen, in der sich jeder sicher und respektiert fühlen kann“ – es soll „eine inspirierende Nacht voller Musik, Tanz und Freude“ werden (Sonnenstraße 26, rund 21 Euro Eintritt).

In der BMW-Welt (Am Olympiapark 1) können sich die Fans mit bei „Shake It Off – a FANtastic Brunch Event“ an beiden Konzerttagen von 10.30 bis 13 Uhr kulinarisch einstimmen. In der „Bavarie by Käfer“ kommt ein „Menü ganz nach Swiftie-Geschmack“ auf den Tisch, nämlich „Antipasti Hero“ oder eine „Sweet Nothing“-Dessert-Auswahl. Dazu gibt es eine Fotostation, Freundschaftsarmbänder und mehr (Reservierung unter Telefon 358 9918 18).

Sollte jemand ein paar Tage nach den Gastspielen unter Entzugserscheinungen leiden, kann er weiterfeiern; im Ampere bei der „The Taylor & Harry Night“, einer „Huldigung“ an die zwei Pop-Megastars Taylor Swift und Harry Styles (2. August, 23 Uhr, Muffatwerk, Zellstraße 9), und bei der „Shake It Off“-Dance Party im Strom-Club (3. August, 23 Uhr, Lindwurmstraße 88).

Detailansicht öffnen Taylor Swift Fan mit Freundschaftsarmbändchen beim Konzert in Liverpool. (Foto: Molly Darlington/REUTERS)

Was hat es mit den Freundschaftsarmbändern auf sich?

Viele Swifties lesen die Songtexte ihres Idols wie eine Bibel – und nehmen sie wörtlich. Auf dem Album „Midnights“ von 2022 heißt es also im Song „You’re On Your Own, Kid“: „So make the friendship bracelets, take the moment and taste it.“ Diese Zeile soll zu einem sprunghaften Anstieg der Einkäufe von Bastelmaterial für Freundschaftsbändchen auf Amazon geführt haben. Die Fans knüpfen Farben, Buchstaben und Symbole zu Album- und Songtiteln oder Insider-Infos zusammen, um sich zu erkennen zu geben.

Gesellig soll es auch werden, wenn der „Chunky Beats Club München“ zum gemeinschaftlichen „Swiftites Bracelet Beading“ für die Taylor-Swift-Konzerte einlädt (26. Juli, 18–20 Uhr, Projektraum Nautilus, Dachauer Straße 110C, 35 Euro).

SZ Plus Taylor Swift : Weltherrschaft, Taylor's Version Wer in diesen düsteren Zeiten die destillierte Freude sucht, findet sie bei Taylor Swift. Über den unerhörten Sog des derzeit größten Popstars - und den klug konstruierten Zauber ihrer Songs. Von Jakob Biazza, Marlene Knobloch, David Steinitz (Text), Christian Helten (Digitales Storytelling), Lina Moreno (Design und Illustration), Sead Mujic und Joana Hahn (Infografik und Animation)

Anfahrt – wie kommt man zum Olympiastadion?

Es empfiehlt sich, mit dem Fahrrad oder öffentlich zu den Konzerten anzureisen. Konzerttickets, auf denen das Logo des MVV (Münchner Verkehrs- und Tarifverbund) aufgedruckt ist, erlauben die kostenlose Nutzung.

Anreise mit der U-Bahn: mit der Linie U3/U8 bis zur Haltestelle Olympiazentrum; zu Fuß sind es dann noch etwa zehn Minuten. Von der U-Bahn-Station Gern aus, die die U1 anfährt, lässt sich das Olympiastadion ebenfalls erreichen; hier dauert der Fußweg etwa 30 Minuten.

mit der Linie U3/U8 bis zur Haltestelle Olympiazentrum; zu Fuß sind es dann noch etwa zehn Minuten. Von der U-Bahn-Station Gern aus, die die U1 anfährt, lässt sich das Olympiastadion ebenfalls erreichen; hier dauert der Fußweg etwa 30 Minuten. Anreise mit dem Bus: mit den Bus-Linien 144, 173, 177 oder 178 bis zu den Haltestellen Spiridon-Louis-Ring, Olympiasee, Olympiaberg, Olympiazentrum, Olympia-Eissportzentrum oder Petuelring.

mit den Bus-Linien 144, 173, 177 oder 178 bis zu den Haltestellen Spiridon-Louis-Ring, Olympiasee, Olympiaberg, Olympiazentrum, Olympia-Eissportzentrum oder Petuelring. Anreise mit der Straßenbahn: mit den Tramlinien 20 oder 21 bis zur Haltestelle Olympiapark West an der Dachauer Straße oder mit der Tramlinie 27 bis Haltestelle Petuelring.

mit den Tramlinien 20 oder 21 bis zur Haltestelle Olympiapark West an der Dachauer Straße oder mit der Tramlinie 27 bis Haltestelle Petuelring. Anreise mit dem Auto: Wer mit dem Auto anreist, kann direkt vom Mittleren Ring aus (Landshuter Allee) über den Sapporobogen in die Parkharfe einfahren. Mit dem neuen Reservierungssystem kann man sich unter www.rkb-parken.de am gewünschten Tag samt Uhrzeit und geplanter Verweildauer einen Platz vorab buchen. Die Zahl der Parkplätze ist begrenzt, zu empfehlen ist auch, das Auto bei einem Park-&-Ride-Parkplatz abzustellen. Behindertenparkplätze für Rollstuhlfahrer gibt es beim Parkdeck am Olympiaturm, in der Parkharfe am Olympiastadion (20 Plätze im Block 3) und beim Parkplatz am Olympia-Eissportzentrum.

Taylor Swift in München – wie oft gab es das schon?

Noch nie. Taylor Swift, die 2019 von Billboard Women in Music zur „Woman of the Decade“ gekürt würde, spielt erstmals in ihrer Karriere in München. Nachdem sie ihr einst für März 2011 angesetztes Konzert in der Olympiahalle aus Terminüberschneidungen absagen musste, kommt sie nun gleich für ein Doppel-Open-Air unters Zeltdach.