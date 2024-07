Was für ein Fest! Taylor Swift spielt im Stadion, und der Olympiaberg ist so voll wie nie. Eine Reportage.

Von Bernd Kastner

Es liegt ein Rascheln in der Luft. Ein leichter Wind bläht die Decken, golden und silbern sind sie, darunter verbergen sich Menschen. Es sind Rettungsdecken, wie man sie sonst verwendet, um jemanden in Not vor Kälte zu schützen. Heute dienen sie dem Schutz vor der Sonne. Olympiapark, später Samstagvormittag, und es warten Hunderte Fans von Taylor Swift in einer Art Schlange. Auf der Brücke über den See haben sie die Glitzer-Decken zwischen Brückengeländer und Absperrgitter gespannt und so notdürftige Verschläge gebaut.