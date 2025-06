Von Sabine Buchwald

Alejandra Luque mag bunte Wände wie im „Taylor-Swift-House“ eigentlich nicht so sehr. An einem Sonntagvormittag Ende Mai hat sie dort mit ihrem Mann und ihren drei Kindern einen Termin mit Ylie Schweiger. Die Familie ist von Freising in die Lindwurmstraße 189 gekommen, um die Geburtstagsparty von Tochter Camilla mit ihm zu besprechen. Sie wird im Juni 14 und darf in Schweigers sogenanntem Taylor Swift House feiern. „Bei uns zu Hause dominiert eher Weiß“, sagt Alejandra Luque auf Englisch und lacht. Aber was Ylie Schweiger hier inszeniert hat, gefällt ihr ziemlich gut. Mit den Wörtern „wonderful“ und „amazing“ beschreibt die gebürtige Mexikanerin immer wieder, was sie sieht. Das „House“ ist ein moderner kantiger Bau im Innenhof eines renovierten Altbaus und liegt in einem Hinterhof im oberen Teil der Lindwurmstraße. 188 Quadratmeter hat Schweiger hier zu seiner Version der Villa Kunterbunt gestaltet, für ihn ist es ein „Wunder-Haus“. Statt Pippi Langstrumpf aber wohnt er hier, so sagt er es jedenfalls. Schweiger könnte Pippis großer Bruder sein: gleiche Haarfarbe, ähnlich unkonventionelles Wesen.