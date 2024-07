Von René Hofmann

Auch die Wissenschaft hat Taylor Swift für sich entdeckt. Als die Popkünstlerin am 9. Juli in Zürich im Stadion Letzigrund auftrat, maß der Schweizer Erdbebendienst der Eidgenössischen Technischen Hochschule Zürich nicht nur, ob sie die Erde zum Beben brachte, die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der ETH ordneten die Ausschläge ihrer Seismografen auch den Liedern zu, die jeweils gespielt wurden. Am intensivsten waren die Erschütterungen beim Song „Shake it off“.